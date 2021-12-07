عضو وفد البرلمان الأوروبي: تركيا تستخدم ورقة المهاجرين للضغط على أوروبا

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدفع الأموال مقابل استقبالها اللاجئين، موضحا أن تركيا تبتز أوروبا بمسألة المهاجرين.



وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أننا ، أن تركيا تستخدم ورقة المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي .



ولفت تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى استقبال المهاجرين على أرض أوروبا أمر إنساني .



وأوضح خلال قناة صدى البلد، من الممكن أن يعود المهاجرين إلى العراق ولكن لن نسمح لاستخدامهم كورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي.