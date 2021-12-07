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فيرجينيا: جماعة الإخوان منتشرة في أوروبا وتتلقى تبرعات كثيرة.. فيديو

فيرجينيا جورون، عضو
فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا

قالت فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، إن جماعة الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب، ولذا لا بد من لعب دور كبير في توضيح حقيقة الإخوان وإرهابهم البرلمانيين الأوروبيين.


وأضافت فيرجينيا جورون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن  جماعة الإخوان منتشرة في أوروبا وتتلقى تبرعات كثيرة.


ولفتت فيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا، إلى أن هناك من يدعو للتبرع إلى المدارس التابعة للإخوان في أوروبا، مضيفة أن هناك الكثير منن عانوا من إرهاب الإخوان.


وأشارت إلى وجوب تنقيح المجتمع الفرنسي من الإخوان الإرهابيين المتطرفين، إلى جانب وقف استخدام الإخوان للمؤسسات الدينية على أرض فرنسا، لأن هذه الجماعة تسعى لتقويض الأمن على أرض فرنسا .

 

 

 

الميزانية العامة لأوروبا جماعة الإخوان الاغتيالات صدى البلد أحمد موسى

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