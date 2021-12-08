زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

لم تمر سوى 24 ساعة على حكاية الطفلة بسملة - من الأطفال القادرون باختلاف - التي جلست أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار مفتوح مع الرئيس.

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بسملة الطفلة الجميلة ذات الملامح البريئة والأحلام المتطايرة، لم يمنعها تعرضها لحادث حرق عن مواصلة أحلامها التي بدأت مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف.

اللباقة والفصاحة وقوة الحضور كانت سمات بسملة التي ظهرت خلال حديثها الودي مع رئيس الجمهورية الذي أعجب بشخصيتها وإصرارها على التمسك بحلمها وشغفها بـ الطيران.

وجهت بسملة للرئيس السيسي سؤالًا: «بتعرف تسوق طيارات» وهو السؤال الذي كشف هوس الطفلة بالطيران ليضحك الرئيس السيسي قائلًا: إنتي مهووسة بالطيران بقى.

وتابع السيسي: أنا هطلب من وزير الدفاع تركبي طيارة مع طيار بشكل ثنائي لوحدك، وكمان هنصورك ونطلعك ونوري للناس بسملة وهي راكبة الطيارة.