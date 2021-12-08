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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شعرة من رأس امرأة صلعاء.. رواية إيهاب عصمت تفضح النصب باسم الحب والزواج

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدرت للكاتب إيهاب عصمت رواية ” شعرة من رأس امرأة صلعاء ” عن دار نشر ADW للإنتاج الأدبي والفني، ويشارك بها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2022 .

 

الرواية تتحدث عن الإدمان في الحب، إدمان الأشخاص لبعضهم البعض، وتطرح تساؤلا هاما: هل من الممكن أن يدمن إنسان إنسانا آخر؟ وهل هذه حقيقة علمية؟.

 

يقول المؤلف: نعم؛ المخ البشري يدمن الأشخاص وهذه حقيقة علمية، وإدمان المخ للأشخاص أكثر بكثير من إدمانه للمخدرات.

 

ويردف: إذا اتفقنا أن هذه حقيقة علمية فهل من الممكن أن يفعل أحد بآخر ذلك متعمدًا من أجل الاستيلاء على ما يملك أو التحكم فيه؟


ويجيب: بالتأكيد نعم؛ وقد أصبح ذلك متداولا بشدة في مجتمعاتنا.

 

يؤكد إيهاب عصمت في روايته أن للشر والجبروت لغاتٌ كثيرة ومتعددة، تختفي خلف ألف قناعٍ من أقنعة الخير، وأصبحت هناك لغاتً منها ما هي مجلوبةٌ ومستحدثة.


ويستطرد إيهاب، “إنهم يا سادة يبيعون المشاعر على أرصفة الجحود، ووجه الملاك أصبح ساترًا وقناعًا يتخفى خلفه ألف شيطانٍ، وباسم أشياءٍ ساميةٍ أصبحنا نحتال ونقتل وننتقم.


أصبح من الممكن أن تتذوق سكرات الموت وتتجرعها، وأنت حيٌ على وجه الأرض جثةٌ بلا حِراك، لا تعرف نفسك ميتًا أم مازلت حيًا..! وهذا بفضل إنسانٍ آخر كان يومًا كالدماء التي تجري في شرايينك وأوردتك.


ثم يطرح عليك التساؤل: هل من الممكن أن يصنع أخرٌ بك هذا ويصل بك لهذا الحد؟
ويجيب: نعم إنها لعبة الإدمان. وإدمان الأشخاص ليس مجرد عبارةً تقال، لا، بل هي حقيقةُ، فحاول أن تكون حذرًا من أن تغرق في دوامتها، وهو ما ستتعلمه من خلال رواية “شعرة من رأس امرأةٍ صلعاء”، والتي تحكي لنا واقعًا نعيشه من خلال صراعٍ دامٍ بين رجلٍ وامرأةٍ وضحايا أبرياءٍ بينهما.

 

ويختتم المؤلف: باختصار؛ فإن الرواية تعالج النصب والاحتيال خلف ستار الحب والزواج.

إيهاب عصمت رواية ” شعرة من رأس امرأة صلعاء معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2022 للإنتاج الأدبي والفني الإدمان في الحب

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