ثقافة المنيا تحتفل باليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة المنيا إحتفالية اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورشة فنية بالرمل الملون وبالصلصال، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لذوى الإعاقة، إلى جانب عرض سينما للأطفال وافلام رسوم متحركة، وذلك مع أطفال توحد وصم وضعاف سمع وكذلك متلازمة داون، قام بالتدريب الفنانات ايمان ابوستيت وشيماء على وهالة محمد شحاتة.

قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لأفلام وثائقية ورسوم متحركة للأطفال وفيلم بعنوان "حكايات من كتاب الامثال" وقصة بعنوان "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" من إنتاج صلاح مصطفى، كما أقام بيت ثقافة ديرمواس منفذ لبيع الكتاب وذلك بمدرسة الشهيد عمرو ابراهيم جبر الثانوية بنات، بالفترة من ٥ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر الجارى، ويضم المعرض العديد من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الاقليمي .

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "لقطات من حزن قديم" تأليف حاتم مرعى ناقشه عاطف عبد الجليل، تناول الكتاب مجموعة قصائد شعرية لعده شعراء وتتميز قصائد هذا الديوان بالبساطة ولا تفتقد العمق فتطرح روحا طفوليه تتشبه بالبرائة، كما نفذت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية عن عمل دائرة اللون باستخدام الألوان الجواش وذلك من تدريب الفنانة شيماء فتحي، بينما نظمت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "الشتاء والوقاية من البرد" حاضرها إسماعيل محمد وتحدث عن أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها وماهى الأطعمة الواجب تناولها والإجراءات الواجب إتباعها.