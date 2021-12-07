مفاجآت مدوية في عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف له التفاصيل الكاملة في انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف فريق فيوتشر بعدما انضم مطلع الموسم الجاري.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، اليوم الثلاثاء: "أزمة وقف القيد التي تعرض لها الزمالك أجبرت النادي على رحيل اللاعب وعدم استمراره مع الفريق".



وفجر المصدر مفاجأة بالتأكيد على أنه لا يوجد عقد ثلاثي بين الزمالك وفيوتشر واللاعب وأنه انضم إلى صفوف فيوتشر بكلمة شرف بين إدارة الناديين وعودته للزمالك مطلع الموسم المقبل مع حل أزمة القيد، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يحصل على أي مقابل مادي من تلك الصفقة.



وشدد المصدر على أن عمر كمال اتفق مع مسئولي فيوتشر بشكل ودي على العودة للزمالك مطلع الموسم الجديد حال إنهاء أزمة القيد.