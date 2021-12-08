بعد فوز المنتخب.. عمر كمال لخطيبته شيماء المغربي: وشك حلو على مصر أشوشو

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة بصحبة خطيبته المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق عمر كمال علي مباراة مصر الجزائر، كاتبًا: “وشك حلو على مصر أشوشو”.

ودخل كل من عمر كمال والمطرب عبد الباسط حمودة، إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ، من خلال كليب أغنية “ضيعنا” ، والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية.

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول لـ عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا.

أغنية ضيعنا تمكنت من تحقيق ما يزيد على نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ،لتحتل المركز الثامن من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.