عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش مبروك.. عمر كمال يظهر بصحبة شيماء المغربي في صورة رومانسية

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة بصحبة المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر عمر كمال مرتديا بدلة باللون الأبيض، بينما ظهرت شيماء المغربي مرتدية فستان باللون الأبيض، مع وجود بوكيه من الورد الأحمر في يد عمر كمال.

 

وعلق عمر كمال علي الصورة كاتبًا: “مفيش مبروك”.

 

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

انتهاء أزمة تمور وحليب.. نقابة الموسيقيين تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال

 

على جانب أخر أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الاساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية اغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.

 

وأكدت النقابة في بيان صحفي لها اليوم، أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبة له أمر غير حقيقى حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر اي فيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

 

يشار إلى أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بسبب حفل المطرب عمر كمال ، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ونشبت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمر وحليب».

 

وشارك الفنان عمر كمال، متابعيه صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

 

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات اغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه  خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

 

مطرب المهرجانات عمر كمال المهرجانات عمر كمال المطربة شيماء المغربي شيماء المغربي

موضوعات متعلقة

برفقه مايا دياب.. أحدث ظهور لـ حكيم عبر إنستجرام

شاهد.. عمرو دياب من داخل الطائرة في طريقه إلى السعودية

الصيف في أيام الشتاء.. عائشة بن أحمد بإطلالة من الشاطئ

من النوبة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

مصطفى شعبان عن مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف": ليا الشرف

ترشيحاتنا

شاهد .. فعاليات مهرجان اكتشاف المواهب فى دريفتات السيارات

سكن لكل المصريين| خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

«ديوان» تعلن امتلاك الحقوق الحصرية للأعمال الكاملة لـ نجيب محفوظ

الكونفدرالية.. المصري يتقدم 1-0 على ريفرز يونايتد في الشوط الاول

شكري إلى السنغال للمشاركة في أعمال منتدى داكار الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

نهاية الاحتكار.. قرار جديد بشأن صناعة السجائر في مصر.. تفاصيل

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

فيديو

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

بدايات رومانسية ونهايات مأساوية.. زواج وطلاق النجوم في 2021

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ