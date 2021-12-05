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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء أزمة تمور وحليب.. نقابة الموسيقيين تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال

عمر كمال
عمر كمال

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ ايام بداعى الاساءة الى مصر بعد غناءه فى السعودية اغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها. 

 

وأصدرت النقابة بيانا صحفيا، اليوم، أكدت فيه أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وان ما جاء عبر صفحة منسوبه له أمر غير حقيقى حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه. 

بيان نقابة الموسيقيين 

 

سبب الازمة

يشار إلى أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بسبب حفل المطرب عمر كمال ، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ونشبت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

 

وشارك الفنان عمر كمال، متابعيه صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

 

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه  خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

ماحدش يشمت فيا.. تعليق من عمر كمال بعد التحقيق في نقابة الموسيقيين

تمور وحليب.. أزمة عمر كمال مع الموسيقيين تنتهي بـ مكانش قصدي

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر":" لا أقصد الإساءة لمصر أبدا فى استبدال كلمات أغنية بنت الجيران، وأنا كنت مسافر.. وقطعت السفر وجيت مصر علشان طلب النقابة".

 

وأضاف: "الناس سمعتني وسمعت وجهت نظري فى اتهامي للإساءة لمصر.. والحمد لله مفيش أي حاجة وهيصدر بيان من نقابة الموسيقيين بحل الأزمة".

 

وأشار إلي أنه  تلقى دعوة من موسم الرياض لإحياء حفل بالمملكة العربية السعودية، والحفل أحدث نجاحا كبيرا بالأراضى السعودية.

 

ولفت إلي أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أسدى له العديد من النصائح فيما يتعلق بالحفلات خارج البلاد أثناء الجلسة. 

مطرب المهرجانات عمر كمال المملكة العربية السعودية بنت الجيران المطرب عمر كمال

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