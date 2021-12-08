محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان وإقصائه من دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الكندي فيكايو توموري التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 29 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 36 من متابعة لتسديدة زميله أليكس أوكسليد شامبرلين والتي تصدى لها حارس مرمى ميلان.

وفي الشوط الثاني، تمكن البلجيكي ديفوك أوريجي من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 55 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة ساديو ماني، ليقود فريقه لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وقام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 64 بزميله نابي كيتا لإراحته.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد ميلان عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، ويودع دوري أبطال أوروبا.