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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022 |صور

سعر ومواصفات كيا
سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

تنتمي سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، وتعتبر واحده من أقوى أسطول سيارات الصانع الكوري المخضرم في هذه الفئة المخصصة للرحلات العائلية الطويلة، بفضل قدرتها على مقاومة الطرق الوعرة ومواصفاتها وتصميمها القوي.

 

ينتمي طراز كيا سبورتاج موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 16 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات مصابيح أمامية هالوجين بعدسة ثنائية الإضاءة، مصابيح ضباب، حساس إضاءة، وتكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، ومرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زجاج مظلل للأبواب الخلفية، و عوارض تحميل فوق سقف السيارة، وجنوط رياضية 16 بوصة.

وتحتوى سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، راديو، مدخل USB، بلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، إضافة إلى ضبط مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي.

كما دعمت سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بنظام إيقاف المحرك، إمكانية إدارة المحرك عن بعد، وامكانية طيّ المرايات الجانبية كهربائيا، وفتحة سقف كهرباء بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد.

أسعار كيا سبورتاج موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى LX CAM بسعر434900  جنيه.

الفئة الثانية LX FO PLUS بسعر479900  جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE PLUS بسعر514900 جنيه.

الفئة الرابعة TOPLINE PLUS بسعر554900 جنيه.

الفئة الخامسة TOPLINE PLUS بسعر559900 جنيه.

كيا سبورتاج SUV سبورتاج موديل 2022 موديل 2022

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