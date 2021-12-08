بحبك لآخر عمري.. إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى والدها الراحل

وجهت الفنانة إيمى سمير غانم، رسالة إلى والدها الفنان الراحل سمير غانم، ونشرت صورة لها معه، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت ايمى سمير غانم “بحبك لآخر يوم في عمري.. يا أحلا ضحكة وأطيب راجل، ربنا يغفر لك يا رب”.



ويذكر أن آخر أعمال النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.



المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما.