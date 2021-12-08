عمر السعيد بلمسات فرعونية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. صور

تألق الفنان عمر السعيد فى حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى دورته الأولى، وظهر مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود ذي لمسات فرعونية خطف بها الأنظار .

رفع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، الستار عن دورته الافتتاحية التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وقد استضافت جدة البلد أول سجادة حمراء لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح، والذي شهد عرض فيلم ”سيرنو“ للمخرج الحاصل على جوائز جو رايت.

وشهدت السجادة الحمراء مرور كبار النجوم والمواهب السينمائية العربية والعالمية.



من العالم العربي هاني أبو أسعد، أميرة دياب، محمد هنيدي، إيناس الدغيدي، صبا مُبارك، نيللي كريم، عماد مرزوق، لبلبة، هالة صدقي، نجيب بلقاضي، إلهام شاهين.

من بقية أنحاء العالم أنطوني ماكي، كاترين دينوڤ، ڤينسنت كاسل، كلايڤ أوين، تيري فريمو، هيلاري سوانك، ميشيل مورون، ستيفن دورف، جون كورتارينا، أليخاندرا أونيفا، تينا كوناكي، أليساندرا أمبروسيو، كانديس سوينبويل، سارة سامبايو، إرينا شايك، ساشا لوس، التون مايسن، ريك يون، سونيا بن عمّار، شانينا شايك، لينا بيرمينوفا، وآخرون.



كما شهدت السجادة الحمراء باقة كبيرة من نجوم السعودية ومواهبها بمن فيهم يعقوب الفرحان، فاطمة البنوي، وحيد جمجوم، حسن عسيري، يوسف الجرّاح، خالد الفرّاج، ياسر السقاف، علي الكلثمي، محمد أبو حمدان، فيصل الدوخي، محمد الدوخي، إبراهيم الخيرالله، علاء فادن، صهيب وفارس قُدس، ميلا الزهراني، إلهام علي، خالد صقر، مشعل الجاسر، براء عالم، خالد الحربي، العنود سعود، سعد عبد العزيز، وعبد الله ظهران.

9DA3350E-5AFE-40BE-822B-947ACB132A20

6B56CEBC-D9A7-4BD1-A0EF-6C8A2B594F06