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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البحر الأحمر السينمائي.. السعودية تصنع المستحيل وتفتتح أول مهرجان دولي في جدة

صدى البلد

رفع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، الستار عن دورته الافتتاحية التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وقد استضافت جدة البلد أول سجادة حمراء لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح، والذي شهد عرض فيلم ”سيرنو“ للمخرج الحاصل على جوائز جو رايت.

 

وشهدت السجادة الحمراء مرور كبار النجوم والمواهب السينمائية العربية والعالمية. 

من العالم العربي هاني أبو أسعد، أميرة دياب، محمد هنيدي، إيناس الدغيدي، صبا مُبارك، نيللي كريم، عماد مرزوق، لبلبة، هالة صدقي، نجيب بلقاضي، إلهام شاهين.

 

من بقية أنحاء العالم أنطوني ماكي، كاترين دينوڤ، ڤينسنت كاسل، كلايڤ أوين، تيري فريمو، هيلاري سوانك، ميشيل مورون، ستيفن دورف، جون كورتارينا، أليخاندرا أونيفا، تينا كوناكي، أليساندرا أمبروسيو، كانديس سوينبويل، سارة سامبايو، إرينا شايك، ساشا لوس، التون مايسن، ريك يون، سونيا بن عمّار، شانينا شايك، لينا بيرمينوفا، وآخرون.
 

كما شهدت السجادة الحمراء باقة كبيرة من نجوم السعودية ومواهبها بمن فيهم يعقوب الفرحان، فاطمة البنوي، وحيد جمجوم، حسن عسيري، يوسف الجرّاح، خالد الفرّاج، ياسر السقاف، علي الكلثمي، محمد أبو حمدان، فيصل الدوخي، محمد الدوخي، إبراهيم الخيرالله، علاء فادن، صهيب وفارس قُدس، ميلا الزهراني، إلهام علي، خالد صقر، مشعل الجاسر، براء عالم، خالد الحربي، العنود سعود، سعد عبد العزيز، وعبد الله ظهران.

كما شهد حفل الافتتاح حضور أعضاء لجان تحكيم الدورة الافتتاحية وهم جيوسبي تورناتوري، شيرين دعيبس، هند صبري، دانيلا ميشيل وعبد العزيز الشلاحي من لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، وعهد كامل وخضر عيدروس من لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ. 

يُذكر أن مراسم حفل الافتتاح انطلقت مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

 

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

 

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

 

وبهذه المناسبة قال محمد التركي رئيس لجنة المهرجان في كلمته التي ألقاها على خشبة المسرح ”نحن فخورون لأننا نشهد على هذه اللحظة التاريخية بحضور ومشاركة المبدعين والمواهب، لنحتفي بالروّاد ونتعلم منهم ونستلهم شيئاً من إنجازاتهم. ولعله فخر أكبر أن منارات السينما في هذه الاحتفالية هي مواهب نسائية.“ وأضاف: ”اليوم تحتفل مملكتنا الحبيبة بصنّاع السينما ومحبيها، وقد أصبحت حاضنة للجيل الجديد من المواهب، ووجهة لتكريم الرواد والمبدعين، خصوصاً ونحن في هذه المدينة التاريخية التي نجتمع فيها على حب السينما.“

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