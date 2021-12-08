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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

الخطيب رئيس النادي
الخطيب رئيس النادي الأهلي

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشطب أحمد الجزار مدرب فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء بعد اعتدائه على أحد الناشئين بالضرب.

وقال أحمد حسام يجب شطب هذا المدرب من اتحاد كرة اليد ويجب اتخاذ موقف مهم وصارم من جانب إدارة النادي الأهلي".

وأشار ميدو إلى أنه ليس من المنطق أن يعتدي هذا المدرب بالضرب على أحد اللاعبين صغار السن موضحاً أن هذا الاعتداء قد يصيب الناشئ بأمراض نفسية.

وأبدى ميدو دهشته من موقف أولياء الأمور وأمن النادي لصمتهم على هذا الموقف.


وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 


وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة  وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس. 


وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.


وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية قوية للحراس قبل انطلاق التدريبات الجماعية. 


وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قام بتصعيد حارسي مرمى الشباب؛ محمد أشرف كوتو مواليد٢٠٠١، ومصطفى مخلوف مواليد ٢٠٠٣. 


وخاض ثنائي الشباب مع علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية بالكرة بشكل مكثف لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي. 


وواصل  الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي

ميدو احمد حسام ميدو محمود الخطيب النادي الأهلي

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