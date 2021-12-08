ديانج ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

عاد اليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى القاهرة مساء أمس، الثلاثاء، قادما من مالي على أن ينتظم في المران الجماعي اليوم،.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أول أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والتي أعقبها توقف للمسابقة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

واشتمل مران الأهلي على جزء بدني، وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الأفريقي.