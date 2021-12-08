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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجيش اليمني يدمر طائرتين مسيرتين و5 أطقم قتالية حوثية بمأرب

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة على مليشيات الحوثي الإرهابية جنوب مأرب، وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.

وقال الجيش، في بيان، إنه "نجح في إسقاط طائرتين مسيرتين، ودمر 5 أطقم قتالية للمليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب".

وتابع: أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة يخوضون، معارك شرسة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ويخوض الجيش اليمني على امتداد مسرح جبهات القتال في محافظة مأرب معارك شرسة مع مليشيات الحوثي فيما تشارك مقاتلات التحالف بسلسلة مكثفة من الغارات ضد أهداف للانقلابيين.

وبحسب البيان، فإن أكثر من 12 آلية لمليشيات الحوثي تم تدميرها منها 5 بضربات مدفعية للجيش اليمني، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية أكثر من 7 آليات كانت تقل تعزيزات.

وتابع البيان أن مقاتلات التحالف العربي نجحت في تدمير 3 مخازن للأسلحة تابعة للمليشيا الحوثية بينها مخازن للذخائر. 

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