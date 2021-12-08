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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. بيتهوفن يدشن "مقام" ضي الموسيقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يدشن أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، في السابعة من مساء غد الخميس، ناديا للموسيقى بعنوان "مقام"، وذلك بعرض فيلم "نسخ بيتهوفن" الذي يرصد السنوات الأخيرة في حياة عبقري الموسيقى لودفيج بيتهوفن وقدم فيها سيمفونيته التاسعة الشهيرة.

الفيلم من بطولة اد هاريس؛ و ديان كروجر؛ ومن إخراج اجناسيكا هولاند.

ويقدم الدكتور كريم الصياد أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة؛ تحليلا فلسفيا لموسيقي بيتهوفن بشكل عام والسيمفونية التاسعة  بشكل خاص؛ كما يعلق على الموسيقى بالفيلم وعلاقة الموسيقى باللاهوت.

وحول دور النادي قال الصياد، إن مقام الموسيقى هو مقام الاستماع إلى الموسيقى وفهمها والاستمتاع بها،  والمقام هو المحل الدائم، وهو محلنا الدائم في الموسيقى، الذي نتوسل إليه بحب الموسيقى، والإيمان بها كطريقة لفهم العالَم، والإنسان، والطبيعة، والألوهية.

واستطرد الصياد، الموسيقى هي الإضافة الإنسانية على الطبيعة، وأحدث الفنون الأساسية نشأة فيما يرى الفلاسفة والمؤرخون. إنها الفن الوحيد الذي لا نلقاه في الطبيعة مصادفةً. ولهذا فإن وجوده في حد ذاته علامة على أننا كنّا هنا يومًا.

وتابع: نلتقي في هذا المنتدى؛ حيث نحلل الأعمال الموسيقية ونحن في رحابها. إنها فرصتنا لنكون جزءًا من الموسيقى نفسها، جزءًا من الألحان، والتوافقات، والإيقاعات، فرصتنا لنسكن في عبقرية المؤلفينَ، ونستمتع بالمعمار الهائل، من داخله، ونتجول في ردهاته، ونطالع زخرفَه، ونتشرّب ألوانَه.

يقدم المنتدى مساحة حرة لطرح أفكارنا بخصوص أميز الأعمال الموسيقية المعروفة، وخلفيات المؤلفينَ التاريخية، وظروف إنتاج الأعمال، وتحليل الأعمال نفسها، ثم يُفتح الحوار في شكل نقاش حر، ليحقق هارمونية الأفكار، التي نتعلمها من هارمونية الأنغام، التي ترتفع بنا إلى سماء المقام.

أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليرى ضى ناديا للموسيقى بعنوان مقام فيلم نسخ بيتهوفن الموسيقى لودفيج بيتهوفن

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