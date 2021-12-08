"مطر" و"الاستقلال" يحتفلان بنهار رفعت سلام الآتي بجاليري ضي.. الثلاثاء المقبل

ينظم منتدى الاستقلال بالتعاون مع منتدى عفيفي مطر للثقافة، فى السادسة من مساء الثلاثاء المقبل 14 ديسمبر 2022 ، بجاليري ضي بالمهندسين، أمسية ثقافية في الذكرى الأولى لرحيل الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام والذكرى السبعين لميلاده.

تناقش الأمسية كتاب "النهار الآتي" الذي أعده الشاعر والمسرحي أحمد سراج عن مشروع "سلام" الشعري، كما تحاور إسهامات رفعت سلام في مجال الترجمة.

يتحدث في الندوة نخبة من الأكاديميين والشعراء؛ هم الدكتور عادل ضرغام والدكتور جمال العسكري والدكتور أحمد بلبولة والشاعر والمترجم أسامة جاد والشاعر أحمد سراج.

وتقدم يارا سلام شهادة عن والدها الراحل، كما يقدم عدد من الشعراء المصريين مختلفي الأجيال شهادات عن مشروع سلام الثقافي.