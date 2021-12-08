سيدة أوروبا الأولى تنهي 16 عاما من المجد| ماذا صنعت أنجيلا ميركل لـ ألمانيا

بعد تاريخ كبير لنجاح أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، في جميع المسئوليات السياسية، ووصولها أيضا إلى منصب زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، ثم تصبح أول امرأة تتولى منصب المستشارة الألمانية عام 2005، وقضت ميركل 16 عاما و15 يوما من تولى حكم ألمانيا، لتجعلها من مصاف وأوائل الدول في العالم، ونهضت بها من جميع النواحي.

تغادر أنجيلا ميركل اليوم، الأربعاء، منصبها في سن الـ 67، وينتهي اليوم فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب "البوندستاغ" الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتش مستشارات للبلاد طاويا حكم أنجيلا ميركل.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أهم وأبرز المعلومات عن أنجيلا ميركل وفترة حكمها لألمانيا خلال السطور التالية.

5860 يوما

وبذلك تكون أول امرأة تدير ألمانيا، وبالرغم من أنها أمضت في السلطة 5860 يوما، إلا أنها سوف تغادر قبل 9 أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجله ملهمها "هيلموت كول" في الحكم.

وستسلّم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية اليوم، الأربعاء، إلى "أولاف شولتس" الذي كان في آنٍ معًا خصمها السياسي لكن أيضًا نائبها في المستشارية ووزير المالية في حكومتها، وانشغلت أنجيلا ميركل بمهامها الرسمية حتى اللحظ الأخيرة من حكمها، وكانت تتصل بزعماء العالم من مكتبها داخل مقر المستشارية الألمانية قبل أن تغادره اليوم للمرة الأخيرة.

بداية حياتها السياسية

وترشحت أنجيلا ميركل للانتخابات عام 1990، وكانت الأولى منذ إعادة التوحيد، وانتخبت إلى البوندستاغ عن دائرة روغ الانتخابية، وبعد انتخابها الأول عينت ميركل في مجلس الوزراء على الفور، بمنصب الوزيرة الاتحادية للنساء والشباب تحت قيادة المستشار هيلموت كول عام 1994، وتم ترقيتها إلى منصب الوزيرة الاتحادية لشئون البيئة والسلامة النووية.

وأعطت تلك المناصب فرصة لميركل أن توسع رؤيتها السياسية ومنصة لبناء حياتها السياسية، باعتبارها واحدة من أصغر الوزراء في مجلس الوزراء، وكان يشير إليها هيلموت كول كثيرا من الأحيان باسم "ابنتي".

زعيمة المعارضة

وعقب انتخاب ميركل كزعيمة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، تمتعت بشعبية كبيرة بين الشعب الألماني وأظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الألمان يرغبون في رؤيتها تصبح المنافس الرئيسي للمستشار غيرهارد شردود في الانتخابات الاتحادية لعام 2002.

كما أنها أصبحت زعيمة المعارضة في البرلمان "فريدريش ميرتس"، الذي كان قد شغل المنصب قبل انتخابات عام 2002 أفسح الطريق لها.

الإصلاح الاقتصادي الألماني

دعمت أنجيلا ميركل برنامج جوهري لإصلاح الاقتصاد الألماني والنظام الاجتماعي، وكانت تعتبر أكثر تأييدا للسوق من حزبها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي). ودعت إلى تغيير قانون العمل الألماني، وإزالة الحواجز خصيصا لتسريح الموظفين وزيادة العدد المسموح به من ساعات العمل الأسبوعية.

وقالت إن القوانين الحالية جعلت البلاد أقل قدرة على المنافسة، لأن الشركات لا يمكنها التحكم بسهولة في تكاليف العمالة عند بطء الأعمال.

انتقادات

انتقدت ميركل لحضورها ومشاركتها في تسليم "جائزة M100 للإعلام" لرسام الكاريكاتير الدنماركي كورت فيسترجارد الذي كان قد تسبب في أزمة الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد، وحدث هذا في وقت كانت تدور فيه مناقشات عاطفية عنيفة في ألمانيا حول كتاب ألف من قبل المدير التنفيذي السابق للبنك الاتحادي الألماني وعضو مجلس المالية في برلين "تيلو سارازين"، الذي انتقد هجرة المسلمين، في الوقت نفسه أدانت ميركل مخطط حرق القرآن من قبل قس في فلوريدا.