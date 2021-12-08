عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. النيابة تكشف عن أسلحة ممنوع حملها دون ترخيص

السعودية
السعودية

أفادت النيابة العامة في السعودية بحظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بترخيص، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.

ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص".

موسم الرياض.. هاني رمزى يطير إلي السعودية من أجل أبو العربي

السعودية.. بيان هام لكل الوافدين في المملكة

 

وذكرت  النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي: الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.


والأسلحة النارية الفردية: الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات والبنادق وفقًا لما تحدده اللائحة.

وأسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صمّمت أصلا لأغراض الصيد.

وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض.

والسلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والعصى ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.

والذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.

والأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها

السعودية النيابة العامة الأسلحة النارية موقع تويتر العمليات الحربية

موضوعات متعلقة

السعودية.. النيابة العامة تكشف عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

السعودية.. النيابة تأمر بضبط متهمين بالاعتداء داخل مكتب استقدام في حفر الباطن

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: سنقاتل من أجل التعليم.. وجب أن تنتبهوا للفكر المتطرف الأحمق

إصابة نجم الهلال السعودي بـ فيروس كورونا للمرة الثانية

لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل تامر حسني | وهذا موعده الجديد

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقاً مع القنوات التي تجاوزت في التغطيات الإعلامية |صور

بعد تنصيبه مستشارا لـ ألمانيا.. الرئيس الصيني يوجه رسالة لـ أولاف شولتس

اختيار 60 باحثا مصريا لتنمية مهاراتهم الأكاديمية الإلكترونية دوليًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

صدمة .. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف نجم منتخب مصر

السيسي: 100 فرصة تعليم مجانية في الجامعات المصرية للمواهب من العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

٤٠ ألف دولار شهريا .. تفاصيل دعوى محمد إمام ضد أدمن صفحته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ