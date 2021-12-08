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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: أحلامنا كلها بتتحقق لما بنروح لـ الرئيس السيسي

خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن التعليم شهد تطور كبير في عهد الرئيس السيسي، معقباً: " احنا احلامنا كلها تقريباً بتتحقق لما بنروح لـ الرئيس السيسي، وذلك لقناعة القيادة السياسية والحكومة إن التعليم على رأس أولويات الإنسان، طالما نفكر في بناء الإنسان".

 

وأضاف خالد عبد الغفار ، خلال كلمته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر منظمة الإيسيسكو، أن من هذا المنطلق، تضاعفت الميزانيات مرات كثيراً، معقباً: "وأنا أسعد واحد في الدنيا في هذا الموضوع طبعاً".

 

ونوه وزير التعليم العالي، بأن في ظل توقف العالم عن أي استثمارات في فترة كورونا على الأقل، قامت الدولة المصرية بعمل أكثر من 45 جامعة خلال الـ 6 سنوات الماضية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، مشيراً إلى كلمة الرئيس السيسي وهي: "مصر هتعمل جامعات جديدة ترقى للمستوى العالمي ويكون لها دور فعال في المستقبل ومستقبل الأجيال".

 

وأكمل خالد عبد الغفار ، أن ذلك بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية التي تخص الإهتمام بالتعليم الفني والتقني والتطبيقي، معقباً: "معنيين ان احنا نعمل جامعة في كل منطقة صناعية وكل محافظة بها تعليم فني".

 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم عمل أيضاً حوالي 6 جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، بالإضافة إلى التخصصات التي تم تزويدها لـ الجامعات الحكومية العصرية، سواء في علوم البيانات، وفي البايو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي، وفي الذكاء الاصطناعي.

 

وأردف خالد عبد الغفار، أنه تم تطوير الجامعات المصرية الحكومية التي تحتوي على الكتلة الحرجة من الطلاب، مضيفاً: "عملنا اتاحة في المحافظات مكنش فيها جامعات، مثل مطروح، والوادي الجديد والأقصر، وفي طريقنا إلى جنوب سيناء أيضاً".

 

واستطرد وزير التعليم العالي قائلاً: "الأحلام ديه كلها كانت مستحيلة إنها تتحقق من غير قيادة سياسية، تدعم وتشجع، وتؤمن بأهمية التطوير وتنمية الإنسان في التعليم من خلال البحث العلمي".

التعليم العالي الرئيس السيسي فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي مؤتمر منظمة الإيسيسكو خالد عبد الغفار

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