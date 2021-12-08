في 16 عملية.. مقتل 95 من إرهابي الحوثي خلال 24 ساعة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأبانت قوات التحالف أن الاستهدافات دمرت 11 آليه عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصراً إرهابياً.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، صباح اليوم الأربعاء، هدفًا جويًا معاديًا تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي، وفقا لقناة الإخبارية السعودية، أن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.



كما أعلن أيضا ، سقوط مقذوف معاد بالامس بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، وتدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، فيما اعترضت قوات التحالف الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

وأوضح أن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة.. وأن محاولات استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

