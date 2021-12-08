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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، قادمة من إحدى الدول الإفريقية.

وقال المتحدث  باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوربية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية والتي قد تم تسجيل إصابات فيها بمتحور (أوميكرون).

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بيان جديد من شركة فايزر بشأن المتحور الجديد «أوميكرون»

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الجرعتان غير كافيتين.. فايزر تعلن رسمياً نجاح الجرعة المعززة ضد أوميكرون

وذكرت الصحة الكويتية، أن هذا الشخص قد حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من قبل، وأكد السند إلى أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت.

وطمأن السند المواطنين والمقيمين الكرام على استقرار الوضع الصحي في البلاد ولله الحمد، مؤكدا بضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بكافة سبل الوقاية، والتي من أبرزها استكمال تطعيم كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة)، لما أثبتت الدراسات حول فعاليتها في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومداومة تطهير اليدين، وتغطية الفم والأنف، وتجنب السفر إلا للضرورة، متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

 

 

 

وزارة الصحة الكويتية متحور كورونا الجديد اوميكرون الجنسية الأوربية كوفيد19

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