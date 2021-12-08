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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشارقة.. أول مدينة عربية تتسلم راية ضيف شرف «المكسيك للكتاب»

صدى البلد

تسلمت إمارة الشارقة رسمياً راية ضيف شرف الدورة السادسة والثلاثين من معرض المكسيك الدولى للكتاب (فيل) 2022، لتحتفى المكسيك بالثقافة الإماراتية والعربية ورموزها من الأدباء والمبدعين والفنانين من خلال تكريم مشروع الشارقة الثقافى والحضارى.

 

وتسلم أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل خاص عقد في ختام الدورة الخامسة والثلاثين من "معرض المكسيك للكتاب"، راية ضيف الشرف من مانويل جيراردو تالافيرا، سفير دولة البيرو لدى المكسيك، ضيف الشرف (فيل) هذا العام، بحضور راؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب، وماريسول شولز مانوت، مديرة معرض المكسيك للكتاب، وجمع من كبار المسئولين والدبلوماسيين والناشرين والإعلاميين.

 

ويعد معرض المكسيك للكتاب الأكبر في القارة اللاتينية، حيث يحضره سنوياً جمهور واسع من مختلف المدن المكسيكيّة والبلدان المجاور.

 

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب:"تؤمن الشارقة أن نهضة الأمم لا تتحقق بمعزل عن الأمم النظيرة والشريكة في القيم والرسائل والمبادئ الإنسانية، وأن ما يمكن أن تبنيه الكُتب والفنون والمعارف من علاقات بين ثقافتين وبلدين وحضارتين أثره عميق ومتجذر، وقيمته تاريخية وعابرة للزمن".

 

وحول برنامج فعاليات الشارقة ضيف شرف المعرض، أوضح العامري أن هذه المشاركة ستأخذ شكلاً متفرداً يقدم المشروع الثقافي  لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، وجماليات التراث والثقافة الإماراتية والعربية من خلال الجناح، والأنشطة والفعاليات والندوات المتنوعة والغنيّة، إضافةً لمجموعة من الاحتفاليات والاستعراضات التراثية، وعروض الفنون المرتبطة بالحضارة العربية والإسلامية.

 

من جانبه قال راؤول باديلا لوبز، رئيس معرض المكسيك للكتاب (فيل): "نتطلع من خلال اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف معرض المكسيك الدولي للكتاب، إلى إبراز كنوز الثقافة الإماراتية والعربية التي تعد واحدة من أهم عناصر التنوع العالمي".

الشارقة الثقافة الإماراتية الامارات المكسيك معرض المكسيك الدولي للكتاب

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