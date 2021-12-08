انعدام الرؤية.. العاصفة الترابية تضرب القاهرة |فيديو

شهدت محافظة القاهرة حالة من عدم الاستقرار في الطقس على مدار اليوم، والتي وصلت لحد العاصفة الترابية وانعدام الرؤية في بعض الأماكن المكشوفة.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد تقلبات الطقس غير المستقر والمصحوبة بـ عاصفة من الأتربة بشوارع القاهرة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أنه سوف يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتسجل خلال ساعات الليل على جنوب البلاد 9 درجات مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد استقرارا على مناطق شمال البلاد تمتد إلى شمال الصعيد، حيث يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.



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