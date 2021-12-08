عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | مرتضى منصور يجري مسحة طبية عقب تأجيل الاجتماع.. وخوض التدريبات في صالة الجمانيزيوم

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

لاعب مهم.. خالد الغندور عن طارق حامد: لازم يكون موجود مع المنتخب

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، باللاعب طارق حامد وتطوره خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

ألف سلامة.. خالد الغندور يدعو لـ أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بكورونا

حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، علي الدعاء بالشفاء العاجل من أجل أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


هذا ما حدث في مران الزمالك بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن سوء الأحوال الجوية اليوم تسبب في خوض الفريق لتدريباته في صالة الجمانيزيوم بمقر النادي.

 

مرتضى منصور يجري مسحة كورونا وإلغاء اجتماع الزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا  أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غد الخميس ٩ ديسمبر  فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا  . 

مرتضى منصور فيروس كورونا ادارة نادي الزمالك خالد الغندور باتريس كارتيرون

موضوعات متعلقة

هذا ما حدث في مران الزمالك بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

إغلاق المدارس .. قيود صارمة من الدنمارك لمواجهة متحور أوميكرون

تنبيه عاجل من التعليم بشأن كتابة استمارات امتحانات الإعدادية

بشرى سارة للمصريين.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن بكأس العرب

أكثر من مليون أوقية.. منجم السكري يسجل أكبر نمو لاحتياطي الذهب في 10 سنوات

حكم الهبة للبنات.. 3 أمور تجعل تصرفك مقبولا وإن فسدت نيتك

أخبار الزمالك | مرتضى منصور يجري مسحة طبية عقب تأجيل الاجتماع.. وخوض التدريبات في صالة الجمانيزيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الجوية

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

سيارة طائشة تحطم عددا من التكاتك وتصطدم بالوحدة الصحية في الفيوم

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ