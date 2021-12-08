أخبار الزمالك | مرتضى منصور يجري مسحة طبية عقب تأجيل الاجتماع.. وخوض التدريبات في صالة الجمانيزيوم

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

لاعب مهم.. خالد الغندور عن طارق حامد: لازم يكون موجود مع المنتخب

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، باللاعب طارق حامد وتطوره خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ألف سلامة.. خالد الغندور يدعو لـ أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بكورونا

حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، علي الدعاء بالشفاء العاجل من أجل أحمد مرتضي منصور عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



هذا ما حدث في مران الزمالك بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن سوء الأحوال الجوية اليوم تسبب في خوض الفريق لتدريباته في صالة الجمانيزيوم بمقر النادي.

مرتضى منصور يجري مسحة كورونا وإلغاء اجتماع الزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غد الخميس ٩ ديسمبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .