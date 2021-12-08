أحمد كريمة يرد بقوة على "الحويني": متطفل على العلوم الشرعية.. فيديو

علق الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، على هجوم الداعية السلفي حاتم الحويني، على اللاعب الدولي محمد صلاح لحديثه عدم تناوله الخمر، لأنه لا يشتهي إليها ، دون التطرق للحديث عن حرمة الخمر.

وقال "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"،أنه لن ينشغل بالمتطفلين على موائد العلوم الشرعية والدعوة الإسلامية، معقبًا: "لن أوليه أدنى اهتمام، لأن من يستحق الرد يجب أن يكون عالم".

وتابع أن المحرمات واضحة وضوح الشمس، وليس من المطلوب من العوام الحديث او إطلاق الفتاوي، معقبًا: "اللاعب محمد صلاح ليس من أهل التخصص في الفقه، لكي يتحدث بأن الخمرة حرام بالسنة والإجماع، وحديثه بأن نفسه لا تميل إلى الخمر ، فهذا دليل على أن فطرته سوية".