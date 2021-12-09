أقوى 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

تحظى فئة السيدان على شعبية كبيرة داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، وتقدم العديد من العلامات التجارية نخبه من الاصدارات القوية لهذه الفئة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات المطروحة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، قائمة بـ أقوى 5 سيارات سيدان موديل 2021 داخل السوق المصري.

1 ـ بي ام دبليو 520

تقدم سيارة بي ام دبليو 520 في مصر بمحرك مكون من 4 إسطوانات بسعة 1.6 لتر و مزود بشاحن توربيني بقوة 170 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر ب250 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات, لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية, و سرعة قصوى تقدر ب 226 كم/ساعة.

تتمتع سيارة بي ام دبليو 520 الدخول الذكي و إدارة المحرك بدون مفتاح مع كاميرا خلفية و مستشعرات أمامية و خلفية و عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد و مثبت سرعة مزود بخاصية المكابح، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة عامله بنظام IDrive 7 و مزود بقرص داخلي بمساحة 32 جيجا بايت، و يتصل هذا النظام بعدد 12 مكبر صوتي من نوع HI-Fi.

ويبلغ سعر بي ام دبليو 520 موديل 2021 مليون و200 ألف جنيه.

2 ـ أودي A4

تستمد سيارة اودي A4 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة S-TRONIC مكون من 7 سرعات، مما يجعلها تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقارب 7.5 ثانية.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، و مرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة و 18 بوصة للفئة الأعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مالتي فانكشن، و تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الاطارات، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائة مع برامج المكابح المتطورة، و حزمة من وسائل الرافهية و التحكم.

أسعار أودي A4 موديل 2021 :

الفئة الأولى SPORT بسعر885000 جنيه.

الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 925000 جنيه.

3 ـ الفا روميو جوليا

تأتي السيارة ألفا روميو جوليا موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات قادر على توليد قوة 200 حصان، و عزم دوران 300 نيوتن متر، تتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ س في 6.7 ثانية، وتصل سرعتها قصوى 235 كم/ س.

حصلت سيارة ألفا روميو جوليا على باقة من التجهيزات والأنظمة التي تجعلها آمنة التحكم في الجر، منها فرامل مانعة الأنغلاق ABS ، ونظام EBD، بالإضافة إلى بعض التجهيزات، مثل نظام مراقبة النقطة العمياء.

أسعار الفاروميو موديل 2021 :

الفئة الأولى BASE بسعر 695000 جنيه.

الفئة الثانية SUPER بسعر 795000 جنيه.

الفئة الثالثة VELOCE بسعر 915000 جنيه.

4 ـ فورد فيوجن

دعمت فورد فيوجن موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 240 حصانا، وعزم اقصى للدوران 340 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء مكونه من 6 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 8.4 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، بالاضافة إلى أنظمة مساعدة عند المرتفعات HLA، وحساسات ركن امامية وخلفية وكايمرا لسهولة الاصطفاف، ومستشعرات ضوء ومطر، مع قفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 7 AIRBAGS، علاوة على تقنيات اعلى تجهيزًا تتضمن خاصية ركن السيارة المتطور، وبرنامج اكتشاف النقاط العمياء.

أسعار فورد فيوجن موديل 2021:

الفئة الأولى TREND بسعر 585000 جنيه.

الفئة الثانية SPORT بسعر 635000 جنيه.

الفئة الثالثة TITANIUM بسعر690000 جنيه.

5 ـ هوندا أكورد

وزودت السيارة هوندا اكورد بمحرك رباعي الإسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

ودعمت النسخة هوندا اكورد بالعديد من وسائل الحماية والأمان والتي تشمل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التوازن الالكتروني ESP، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وخاصية دعم الفرامل EBA في حالات الخطر، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، ونظام HSA الخاص بتجاوز المنحدرات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وفرامل يد كهربائية.

يبلغ سعر هوندا أكورد موديل 2021 بـ 679 ألف جنيه.