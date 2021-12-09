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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتحرك رسميا لاستعادة فيصل ويعرض هذا الثلاثي على سموحة

صدى البلد

 

 

قال محمد شبانة  وضع مسئولو نادي الزمالك خطة للتعاقد مع حسين فيصل لاعب الفريق السابق وسموحة الحالي واستعادته في الموسم المقبل.
 

واكد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: أن الزمالك اعد عرض لتقديمه لسموحة من خلال عرض محمود عبد العزيز بجانب الثنائي حسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيل على مسئولي سموحة والثلاثي على سبيل الإعارة مقابل إعادة حسين فيصل.


ويستلزم ذلك على مسئولي الزمالك تجديد التعاقد مع محمود عبد العزيز حتى يتمكنوا من إعارته خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 

 

 

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم  السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لافريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الابيض باللقب الإفريقي الاول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في اياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الابيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الارض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج  بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز  ابناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى
ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وإيمانويل كوارشي.

الزمالك محمود عبد العزيز محمد صلاح أشرف قاسم فاروق جعفر سموحة

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