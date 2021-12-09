الموسيقار فتحي سلامة: أنا ضد الإسفاف وأوافق على اختبارات النقابة لمطربي المهرجانات.. فيديو

قال الموسيقار فتحي سلامة ، إنه ضد الإسفاف والرقابة هي التي تمنع ذألك مشيرا ألي انه يوافق على اختبارات النقابة لمطربي المهرجانات واي فنان يريد النجاح علية أن يجتهد ليصل إلي حلمه .



وأضاف فتحي سلامة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هناك من قال علي مطربي المهرجانات " حشرات " وانا ضد ذألك لأنه أنسان مثلة ولا يجب أن نتنمر عليهم وهذا يسمي غيرة .

وأوضح فتحي سلامة ، إن المجتمع يحتوي علي الكثير من المشاكل ويمكن أن نتحدث عنها عن طريق أغاني المهرجانات دون اللجوء إلي كلمات العنف والإسفاف .