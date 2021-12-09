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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: التحكيم في بطولة كأس العرب جيد.. والأخطاء غير مؤثرة

صدى البلد

 

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن أداء التحكيم في بطولة كأس العرب جيد، ولم يشهد سوى القليل من الأخطاء غير المؤثرة على نتائج أي من المباريات خلال البطولة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة المنظمة لكأس العرب، فضلت استبعاد الحكام العرب من البطولة، كنوع من الحيادية، ولتفادي أي أزمات، لذلك تم الاستعانة بحكام كبار وأصحاب خبرات من أوروبا وإفريقيا.

وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت هجوم من بعض المحسوبين على الحكام، على التحكيم المصري، حيث وصل هذا الهجوم لحد الشراسة، وأكدت أن هناك خلاف شخصية لديهم، مشددًا أنه معجب للغاية بشأن تصريحات محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، عن التحكيم.

واستطرد، أن الأداء التحكيمي في مصر يسير بشكل جيد، على الرغم من وجود بعض الأخطاء الطبيعية، موضحًا أنه يحترم الرأي والرأي الآخر، إلا أن توجيه الاتهامات في الضمائر أمر غير أخلاقي على الإطلاق.

واختتم عصام عبد الفتاح «الذي يوجه لنا اتهامات بالفساد هو الفاسد، وإذا كان هناك البعض من المحسوبين على التحكيم يتهمون الحكام في ضمائرهم وهو أمر لا يمت للأخلاق بصلة».

محمد صلاح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام صدى البلد ليفربول منتخب مصر

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