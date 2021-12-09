أمريكا.. قرار عاجل من مجلس النواب بشأن إقليم شينجيانج الصيني

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانونا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانج الصيني.

ويهدف مشروع القانون، الذي تم تمريره اليوم بأغلبية ساحقة، إلى ضمان أن "البضائع المصنوعة بالسخرة في منطقة شينجيانج أويجور ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية لا تدخل سوق الولايات المتحدة".

واعتمد القانون بعد تصويت بأغلبية ساحقة، 428 صوتًا مقابل صوت واحد يحظر الواردات من شينجيانج الصينية المصنوعة من العمل الجبري، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المسؤولين عن اضطهاد الأقلية المسلمة في المنطقة.

وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانج باعتقال وتعذيب الإيجور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بإبادة جماعية.

يأتي ذلك بينما تدرس عدة دول مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين للاحتجاج على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت واشنطن إن مسؤوليها الحكوميين سيقاطعون أولمبياد بكين المقرر انطلاقه في فبراير المقبل بسبب ما اعتبرته "فظائع" حقوق الإنسان في الصين، بعد أسابيع فقط من محادثات تهدف إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها، ردت الصين على قرار واشنطن متوعدة إياها بـ"دفع الثمن"، وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة ردا على ذلك، دون تفاصيل عن طبيعة الإجراءات.

ونفت الصين ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانج وقالت إنها مزاعم باطلة، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، في إفادة صحفية يومية، أن الساسة الأستراليين يمارسون ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي".

