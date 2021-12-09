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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة اعتذار من خالد الغندور لـ وليد سليمان .. والقيعي كلمة السر

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة اعتذار لـ وليد سليمان نجم الأهلي عقب هجومه المتكرر عليه ووصفه بـ “ المؤذي ”.

 

وأكد خالد الغندور، في تصريحات  عبر قناة “ الزمالك ” أن هجومه علي وليد سليمان كان ردا على هجوم الإعلامي المنتمي لـ الأهلي على طارق حامد ووصفه بـ المؤذي.

 

وأضاف أنه كان يصر على إقحام وليد سليمان “ في جملة مفيدة ” للرد على الإعلام الأهلاوي مشددا أنه كان يرد بـ إن سليمان تسبب في اصابة العديد من اللاعبين 

 

وتابع أن تصريحاته تسببت في غضب وليد سليمان منه ولكنه لم يكن يقصد الإساءة له.

 

وأكمل أن عدلي القيعي كان السبب الرئيسي في ذلك حيث كان يصر على التقليل من قيمة طارق حامد نجم الزمالك وقت ترشيحه لجائزة افضل للاعب في أفريقيا.

 

وتابع أنه يشعر بالضيق من حديثه وهجومه على سليمان طوال الفترة الماضية لذلك فضل الاعتذار.

 

كهربا ينهي اتفاقه مع الحزم السعودي وينتظر كلمة الخطيب
 

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" نادي الحزم السعودي يتفق مع محمود كهربا علي الانتقال لفريقه علي سبيل الإعاره لنهاية الموسم في حالة موافقة الكابتن محمود الخطيب و موسيماني علي رحيل الاعب ".

وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 
 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة  وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس. 
 

موسيمانى الأهلى كهربا الزمالك الخطيب طارق حامد خالد الغندور

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