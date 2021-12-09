التحام صاروخ روسي مع محطة فضاء دولية في رحلة 6 ساعات ..شاهد

وصل صاروخ روسي على متنه ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية.

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد وصول صاروخ روسي على متنه ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية .

والتحم صاروخ "سويوز" الروسي الذي يقل مليارديرا يابانيا ومساعده مع محطة الفضاء الدولية الأربعاء بعد رحلة استمرت ست ساعات، وفق بث حي لوكالة الفضاء الروسية.

وانطلق الصاروخ الذي يحمل الملياردير يوساكو مايزاوا (46 عاما)، والذي صنع ثروته في قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، برفقة مساعده يوزو هيرانو من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان في تمام الساعة 07,38 بتوقيت غرينتش والتحم بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 13,40 ت غ.

وتستغرق الرحلة ست ساعات، على أن تلتحم المركبة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية بحلول الساعة 13,41 ت غ.



خلال النهار، غادر الملياردير ومساعده ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي سيقود صاروخ "سويوز"، فندقهم في بايكونور والبسمة ترتسم على وجوههم على وقع أغنية سوفييتية تبث عادة قبل إقلاع رواد الفضاء. وغُنّي جزء منها باللغة اليابانية.