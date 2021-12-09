تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.7 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.45 % ليصل إلى مستوى 11,502.61. نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.35 %، وصولا إلى 4,537.96 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.69 % ليصل إلى مستوى 13,612.47 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36 % وصولا لمستوى 1,874.52 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 1,998.49 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.45 % ليصل إلى مستوى 2,111.21 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 3,108.13 نقطة.