ضبط 4 أطنان سكر تمويني وتحرير 62 مخالفة خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة للأسواق والمخابز البلدية وجميع المنشآت الغذائية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين للتأكد من سلامة الغذاء حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، والجهات المعنية، حيث تم ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم و20 كرتونة زيت تموينى، كما تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز، إنه بجانب الكميات المضبوطة، تم تحرير 62 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين “خبز نقص وزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم إعلان عن أسعار”، مؤكداً استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.