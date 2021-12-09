استعدادا للسوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه طلائع الجيش وديا السبت

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام طلائع ‏الجيش يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.‏



وواصل الأهلي استعداده لكأس السوبر الإفريقي، بأداء مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، ‏وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران. ‏



وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة في «الجيم» قبل استكمال تدريباته على ملعب التتش ‏والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة ‏تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏



ويرأس الكابتن محمود الخطيب بعثة الأهلي التي تتوجه إلى قطر منتصف الشهر الجاري؛ ‏استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي.‏