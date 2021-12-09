عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للسوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه طلائع الجيش وديا السبت

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام طلائع ‏الجيش يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.‏


وواصل الأهلي استعداده لكأس السوبر الإفريقي، بأداء مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، ‏وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران. ‏


وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة في «الجيم» قبل استكمال تدريباته على ملعب التتش ‏والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة ‏تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏


ويرأس الكابتن محمود الخطيب بعثة الأهلي التي تتوجه إلى قطر منتصف الشهر الجاري؛ ‏استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي.‏

الأهلى طلائع الجيش سيد عبدالحفيظ السوبر الإفريقي الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

العدل الأوروبية: حظر بيع السجائر دون صور لأعضاء بشرية مشوهة على العلب

في ذكرى وفاته الـ 15..الأزهر يحتفي برئيس لجنة الفتوى الأسبق عطية صقر

الاتحاد التونسي يعلن تعافي حمزة المثلوثي من فيروس كورونا

الصحة: تطعيم 31.700 مواطن ضد كورونا بمحطات المترو والقطارات ومراكز التسوق

شكري لـ وزير خارجية إسرائيل: موقفنا ثابت من دعم جهود السلام وإحياء المفاوضات

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.. "نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تتضمن شهادات الحصول على اللقاح..ننشر قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ