استعدادا للسوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه طلائع الجيش وديا السبت

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.
وواصل الأهلي استعداده لكأس السوبر الإفريقي، بأداء مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة في «الجيم» قبل استكمال تدريباته على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
ويرأس الكابتن محمود الخطيب بعثة الأهلي التي تتوجه إلى قطر منتصف الشهر الجاري؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي.