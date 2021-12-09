أبرز 5 سيارات سيدان كورية موديل 2021 بالسوق السعودي.. صور

يضم السوق السعودي العديد من موديلات 2021، والتي تتنوع بين طرازات مختلفة تحمل تصميمات خارجية من بينها فئة السيدان الشهيرة، بينما يعزز الصانع الكوري من تواجده عبر باقة من هذه السيارات باختلاف العلامات التجارية والفئات المطروحة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات سيدان "كورية" موديل 2021 داخل السوق السعودي.

1 - هيونداي سوناتا موديل 2021

تضم هيونداي سوناتا موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 191 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي.

وتأتي السيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بأبعاد خارجية بلغت 4.900 متر للطول، وعرض يقدر بـ 1.859 متر، و 1.445 متر للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية 453 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.840 متر.

وتبدأ اسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 داخل السوق السعودي من 87 الف إلى 125 الف ريال.

2 – كيا سيراتو موديل 2021

تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 سليندر، بقوة 128 حصانا، و سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، مع عزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 11 ثانية.

وحصلت ايضا على محرك اخر اعلى تجهيزًا بسعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 152 حصانا، و 192 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تنطلق من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة تتراوح بين 63.250 ريال و 85.250 ريال سعودي.

3 - هيونداي أزيرا موديل 2021

دعمت السيارة هيونداي أزيرا موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر،سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 286 حصانا، و 338 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.4 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة هيونداي أزيرا موديل 2021 من 116.600 ريال وحتى 158.400 ريال سعودي.

4 - كيا كادنزا موديل 2021

تنتج السيارة كيا كادنزا موديل 2021 قوة قدرها 284 حصانا، و 336 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث تستمد قوتها من محرك 3300 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 235 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.2 ثانية، وتأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4.970 متر للطول، مع عرض يبلغ 1.870 متر، و 1.470 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.855 متر، بالاضافة سعة تخزين خلفية 451 لتر.

ويبلغ سعر السيارة كيا كادنزا موديل 2021 بقيمة قدرها 137.610 ريال سعودي.

5 - جينيسيس جي70 موديل 2021

زودت جينيسيس جي70 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 5.9 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا سداسي الاسطوانات سعة 3300 سي سي، يستطيع ان ينتج 370 حصانا، و 520 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة ، ومن خلال هذه القدرات تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة جينيسيس جي70 موديل 2021 من 193.125 ريال إلى 277.075 ريال سعودي.