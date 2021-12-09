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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان محمد.. سر تغيير الفنان عاصي الحلاني لاسمه.. فيديو

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

وعرضت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، تقريرا يرصد حياة النجم اللبناني عاصي الحلاني، وكشف التقرير عن اسم "عاصي"، الحقيقي وهو "محمد" وسبب تغييره له بعد مشاركته في "ستوديو الفن".

 


وأشار التقرير إلى أن الموسيقار سيمون أسمر، عندما شاهد عاصي الحلاني في البرنامج سأله "هتغني أي لون؟"، ليرد "الحلاني"، قائلا: "أي لون تريدونه"، فاقترح عليه أن يغني الفلكلور لأنه مميز ولا يوجد متسابقون كثيرون يقدمونه.

 

وأوضح التقرير أن "الحلاني"، استجاب للموسيقار "أسمر"، وغنى الفلكور ونجح في استوديو الفن وطلب منه "سيمون أسمر"، أن يغير اسمه، لكن "الحلاني"، أكد لـ"أسمر"، أنه يعتز باسم محمد ولن يغيره.

 

وأضاف التقرير أنه أثناء عودة "عاصي الحلاني"، لمنزله علم بخبر وفاة الموسيقار اللبناني "عاصي الرحباني"، فراق له اسم عاصي، ليكون الاسم الثاني له هو اسم عائلته وهو ما تم بالفعل ليسطع اسمه بعد ذلك في عالم الغناء.

دى ام سى الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني لبنان الإعلامية وفاء الكيلاني برنامج السيرة

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