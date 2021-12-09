عاصي الحلاني يكشف سبب تركته لـ التعليم.. فيديو

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشف الحلاني، سبب تركه للتعليم، قائلا: "في سن 18 سنة تركت المدرسة"، موضحا: "وصلت للثانوية العامة".

وأشار: "في سن 15 سنة دخلت المعهد لدراسة العود، وبدأت أروح المدرسة والمعهد وبعد الظهر أشتغل علشان أجيب فلوس"، لافتا: "عندما دخلت استوديو الفن تركت المدرسة وتفرغت له".

وأوضح: "لا أعتبر نفسي تركت التعليم، لكنني تخصصت في المجال الذي أحبه"، مشيرا: "والدتي كانت تتمنى أن تراني طبيبا أو مهندسا".

