متى تستقر أسعار السلع؟.. وزير التموين يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، خاصة بعد زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة من بنجر السكر، التي وصلت إلى أكثر من 600 ألف فدان.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن العالم يمر بحالة عدم اتزان بعد الاغلاق بسبب كورونا ، ما اثر على اقتصادات الدول وساهم في موجة ارتفاع الأسعار وايضا على مستوى الشحن.

وتابع الوزير أن الشحن ارتفع 10 أضعاف بعد عودة الإنتاج مرة أخرى، مؤكدا : أتوقع استقرار السلع ما بعد مارس 2022.

توفر أكثر من 30 سلعة غذائية

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، مشيرا إلى أنها تعد سلعا هامة للمواطنين.