نشرة أخبار العالم| جورج قرداحي يبحث عن وظيفة على الهواء.. أمريكا تلوح بالتصعيد ضد إيران

شهدت الساحة الإقليمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الولايات المتحدة تهدد بإجراءات إضافية ضد إيران وشركائها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تدرس مختلف الإجراءات الإضافية المتاحة ضد إيران مع شركائها ، بما في ذلك إسرائيل ، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015.

واضاف برايس “لا أريد التحدث عن التخطيط للطوارئ، ولا أريد التحدث عما قد نفكر فيه إذا كان مسار الدبلوماسية نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال غير قابل للتطبيق على المدى القريب ولكننا نناقش هذه البدائل”

وتابع برايس “نحن نناقش هذه الخيارات مع شركائنا المقربين ومع حلفائنا المقربين وهذا يشمل الاسرائيليين”.

واستطرد برايس أن الحكم على ما إذا كانت إيران تُظهر مرونة في المفاوضات بشأن استئناف طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 قد يستغرق بضعة أيام، وفقًا لتقرير لرويترز.

أنا عاطل عن العمل.. جورج قرداحي يبحث عن وظيفة على الهواء.. شاهد

عرض وزير الإعلام اللباني السابق، جورج قرداحي، اليوم الخميس، على قناة "آر تي" الروسية (روسيا اليوم) العمل ضمن طاقمها، وذلك خلال استضافته ببرنامج "نيوز ميكر".

وقال قرداحي خلال مداخلة مع برنامج "نيوزميكر" المُذاع على قناة "آر تي": "شوف أنا هلا عاطل عن العمل إذا عندكم شي عرض بـ الآر تي اتفضلوا أنا حاضر".

وأشار قرداحي إلى أن الإعلام مهنته وأنه قضى حياته كلها في الإعلام والكاميرا أصبحت لعبته.

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي مفاوضات فيينا النووية مصالح دول الخليج

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الممكلة تأمل أن تكون المفاوضات النووية الحالية في فيينا مثمرة.

وقال فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني في المنامة: "نأمل أن تكون المفاوضات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج"، وفقا لقناة “العربية”.

وخلال حديثه، أوضح ابن فرحان، أن المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية، أوصى بـ65 مبادرة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية السعودية، أنه سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والبحرين.

رسالة هامة من وزير الخارجية السعودي إلى الحكومة اللبنانية

اكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أنه لا يوجد أزمة بين السعودية وبين لبنان، مضيفاً أن الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني.

وذكر الوزير في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة القبس الكويتية : يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية، وأن نرى إصلاحات حقيقية.

ويشار الي أن السعودية استدعت سفيرها في لبنان، وطلبت من السفير اللبناني المغادرة، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أساء فيها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل لعدم إجراء مناورات تحاكي الحرب مع إيران

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إسرائيل والولايات المتحدة، إلى ضبط النفس وعدم إجراء مناورات ضد إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “موسكو لم تتفاجئ بخطط البلدين المتحالفين مع بعضهما البعض لإجراء التدريبات، لكن هذا عامل زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف "أي تدريب في مثل هذه المنطقة المضطربة يحمل مخاطر وتصعيد مقعد، هذا غير ضروري. من المهم الآن ممارسة ضبط النفس والتركيز على تسهيل عملية التفاوض ، التي استؤنفت بعد توقف طويل في فيينا."

ستدفعون الثمن.. بريطانيا تهدد بوتين: ستواجه عواقب وخيمة حال مهاجمة أوكرانيا

حذر وزير الدفاع بريطانيا بن والاس، اليوم الخميس، روسيا من أنها ستدفع الثمن وستواجه عواقب وخيمة على المدى الطويل إذا أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا.

ووفقا لـ “رويترز” قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: “إن أي عمل من جانب روسيا لتهديد سيادة أوكرانيا لن يكون له عواقب وخيمة فحسب، بل سيكون له عواقب طويلة الأمد على روسيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت روسيا، أنها مضطرة للرد بصرامة وقوة على حركات حلف الناتو الضخمة الذي يسعى من خلالها إلى التمركز العسكري على حدودها، محذرة من إمكانية تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال الحرب الباردة.

استعدادا للأسوأ..أمريكا وإسرائيل تبحثان الهجوم العسكري لتدمير منشآت إيران النووية

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، عن احتمال كبير لبحث قادة الدفاع في أمريكا وإسرائيل، إجراء تدريبات عسكرية تحضرا للسيناريو "الأسوأ" عندما يضطر البلدان إلى مهاجمة إيران وتدمير منشآتها النووية.

وبحسب “رويترز” قال المسؤول، إن المحادثات المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تأتي في أعقاب إفادة عرضها قادة الدفاع الأمريكيون.

وأوضح أن الإفادة قدمت يوم 25 أكتوبر لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكانت تشمل الخيارات العسكرية المتاحة، لضمان عدم تصنيع إيران سلاح نووي.

ويأتي ذلك، على الرغم من نفي إيران المتكرر سعيها إلى صنع أسلحة نووية، فيما تقول إن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وإنها فقط تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

ماكرون يدعو لإدخال إصلاحات على منطقة شنجن وإنشاء آلية جديدة لمراقبة الحدود

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، لإصلاح منطقة شنجن وإنشاء آليات جديدة لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة.

وقال ماكرون في كلمة له قبل تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، إنه يجب إدخال إصلاحات على نظام الدخول لمنطقة شنجن، عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود، داعيا لإنشاء آلية دعم للطوارئ مخصصة للحدود عندما تتعرض دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة على حدودها.

وأكد ماكرون في كلمته، أن أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس أظهرت ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، وضرورة إيجاد حل سياسي لها.

تونس.. إصابة نائب رئيس حركة النهضة في حريق بمقر الحركة

تعرض علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر حريق نشب بالمقر، في العاصمة، تونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إصابة نائب رئيس حركة النهضة والوزير الأسبق علي العريض، بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر نشوب حريق بعد ظهر اليوم بالمقر المركزي للحركة في العاصمة.

وأكدت إذاعة موزاييك التونسية، أنه اندلع حريق في مكتب حركة النهضة التونسية، بعد ظهر اليوم الخميس، ولم تتضح أسبابه بعد، في وقت حاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الهندي يسفر عن مقتله و12 أخرين.. تفاصيل

قال وزير الدفاع الهندي، اليوم الخميس، إن مروحية القوات الجوية الهندية، التي تحطمت بحادث أسفر عن مقتل رئيس الأركان و12 شخصا آخرين، فقدت الاتصال بمراقبي الحركة الجوية قبل سبع دقائق من سقوطها.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال وزير الدفاع، راجناث سينج، في بيان للبرلمان الهندي، "لم ترسل المروحية أي نداء استغاثة قبل العثور عليها مشتعلة في منطقة غابات".

وقال سينج إن لجنة تحقيق عسكرية بدأت عملها بعد ساعات من الحادث، وذكرت تقارير إعلامية أن مسجلي الصوت والبيانات (الصندوق الأسود)، قد تم انتشالها من الموقع.

ولم يشر وزير الدفاع إلى أي استغاثة لطاقم المروحية أو سوء الأحوال الجوية في المنطقة في ولاية تاميل نادو الجنوبية حيث تحطمت المروحية.

بريطانيا ترسل 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا لدعمها في مواجهة أزمة الهجرة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إرسال 140 مهندساً عسكرياً إلى بولندا، على خلفية أزمة الهجرة في منطقة الحدود مع بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "يتوجه 140 مهندساً عسكرياً إلى بولندا من أجل تقديم الدعم استجابة لضغوط الهجرة غير الشرعية على الحدود مع بيلاروس"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ومن المفترض أن يقدم المهندسون العسكريون البريطانيون الدعم للقوات البولندية في تنفيذ مهام هندسية محددة على طول الحدود، بما فيها دعم البنى التحتية، حيث من المتوقع أن تستمر مهامهم حتى أبريل المقبل.

ولدى المملكة المتحدة بالفعل 150 عسكرياً يتمركزون في بولندا في إطار قوات حلف الناتو.