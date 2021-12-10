صاحبة الرداء الاخضر .. أهم مميزات سيارة الأمان الخاصة بـ أستون مارتن

استقبلت حلبة كورنيش جدة سباق جائزة السعودية الكبرى للسيارات خلال الايام القليلة الماضية، حيث شهدت تلك الفاعليات احداث مثيرة للغاية، بين تسارع الاداء والانطلاقات القوية، إلى جانب النتائج النهائية الخاصة بواحد من اهم سباقات فورمولا 1.

اللون الاخضر يخطف الانظار .. استون مارتن في ظهور مميز

تألقت النسخة استون مارتن DBX داخل بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2021، حيث استطاعت أن تخطف الانظار بلونها الاخضر المميز، إلى جانب كونها احد الركائز الاساسية بهذا السباق، نسبة إلى المشاركة الفعالة بالفاعليات، وبالاضافة إلى الظهور الرئيسي الخاص بالطاقم الطبي وسيارات الامان.

اعتمدت السيارة استون مارتن DBX على إطارات ذات عرض جانبي منخفض، مع مجموعة أدوات هوائية شاملة، وذلك لتعزيز الاداء عند مواجهة التحديات المتوقعة، إلى جانب ترقيات بالهيكل الخارجي للسيارة للتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

دعمت سيارة الامان استون مارتن DBX بمحرك ثماني الاسطوانات V8، مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 535 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 685 نيوتن/متر، مع سعة 4000 سي سي، ومن خلال هذه التقنيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط.

مع زيادة تقدر بـ 25 حصانا، إلى جانب اجراء تعديلات خفيفة لناقل الحركة، والتي تمنح قائد المركبة الافضلية في التعامل عند الانتقال إلى علبة التروس العليا والتسلسل الاخر، إلى جانب قوة أكثر بنسبة 60 كيلوجرام عن النسخة فانتاج القياسية، بعد أن اعتمد الشبك الخاص بمقدمة السيارة بفرض قوة ضاغطة بنسبة 155.6 كيلوجرام، وذلك عند الوصول لسرعة 200 كيلومتر/ساعة.