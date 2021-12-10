حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ظهور المتحور أوميكرون في مصر.

وقال "النادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قولا واحدا المتحور أوميكرون لم يظهر في مصر".



وأضاف: "حتى الآن كافة التقارير التي جاءت من البلاد التي رصدت هذا المتحور تقول إن الحلات بسيطة إلى متوسطة ولم توجد حالات عنيفة استدعت دخول المستشفى".



وأشار الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة،: "حتى الآن نعاني من سرعة الانتشار ولن يحد من سرعة الانتشار إلا التطعيم وتناول اللقاح".