حمادة هلال يشكر جمهوره والمسئولين بعد حفله الأخير بطنطا.. شاهد

شارك الفنان حمادة هلال صورا من حفله الاخيرة بطنطا ضمن فعاليات مهرجان التسوق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشكر حمادة هلال جمهوره والمسئولين، وكتب: “الحمد لله كانت حفله جميله وجمهور كبير ورائع وتنظيم مثالي وبحب اشكر سيادة محافظ الغربية وسيادة مدير الامن بالمحافظة على دعمه الكبير للحفاظ على أمن الالاف اللي شرفوا الحفل والشكر سارة الطباخ و اسلام صبري علي مجهودهم”.

واحتشد الآلاف من الجمهور داخل مول طنطا في الحفل المجاني، واصطف الآلاف من جمهور طنطا قبل الحفل بعدة ساعات في انتظار وصول حماده هلال وتسابق الجميع لدخول الحفل .

وتفاعل الجمهور من مختلف الأعمار معه وخاصة الأطفال وبمجرد صعود حماده هلال اشتعلت الأجواء وتلاشى البرد واستمرت الأجواء مبهحة حتى نهاية الحفل".

قدم حمادة مجموعة من أغنياته المتميزة التي ظل الجمهور يرددها ويغنيها معه وحرص حمادة على توجيه الشكر لشركه مراكز الشركة المالكة للمول ولإدارة المول لاحترافيتهم في استقبال الجمهور وخروج الحفل بصورة لائقة كما شكر كل جمهور طنطا على استقبالهم الرائع".