19 ديسمبر .. حمادة هلال يحى حفلا غنائيا بـ بغداد

أعلن الفنان حمادة هلال ، عن إحياء حفلا غنائيا بالعراق يوم الأحد 19 ديسمبر بمدينة "سندباد لاند" في بغداد ، و سيتم غناء عدد كبير من الاغانى التى يطلبها الجمهور .

وكان قد كشف الفنان حمادة هلال، كواليس أعماله المقبلة وما يجهز له الفترة القادمة.

قال حمادة هلال، في تصريح لـ “صدى البلد”: أحضر الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني، كما أقرأ مسلسل المداح الجزء الثاني، وهذه الشخصية التي أحاول تقديمها خلال الوقت الحالي وأتمنى أن يعرض العمل في رمضان القادم".



وكان قد حرص المنتج العراقي سيف عريبي على اصطحاب النجمين حمادة هلال ومحمد لطفي والإعلامي محمود سعد في زيارة لبغداد ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي للتسوق الذي يشارك في إحياء فعالياته عددا كبيرا من نجوم العالم العربي.

ونشر سيف عريبي على حسابه على "انستجرام " صورا تجمعه مع حمادة هلال ومحمد لطفي والإعلامي محمود سعد عقب وصولهم العاصمة العراقية وبجوار العلم العراقي و تضامنا مع دعم الآمن والأمان في البلد العربي الشقيق.

على جانب آخر يشارك النجمين حمادة هلال ومحمد لطفي في مسلسل "عالم دبليو " للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي.