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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيف عريبي يصطحب حمادة هلال ومحمد لطفي ومحمود سعد في زيارة للعراق

صدى البلد

حرص المتتج العراقي سيف عريبي على اصطحاب النجمين حمادة هلال ومحمد لطفي والإعلامي محمود سعد في زيارة لبغداد ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي للتسوق الذي يشارك في إحياء فعالياته عدد كبير من نجوم العالم العربي. 

ونشر سيف عريبي  على حسابه على "انستجرام " صورا تجمعه مع حمادة هلال ومحمد لطفي والإعلامي محمود سعد عقب وصولهم  العاصمة العراقية وبجوار العلم العراقي و تضامنا مع دعم الآمن والأمان في البلد العربي الشقيق . 

على جانب آخر يشارك النجمين حمادة هلال ومحمد لطفي في  مسلسل "عالم دبليو " للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي. 

وأكد المنتج العراقي سيف عريبي في تصريحات صحفية أن " عالم دبليو " يصنف ضمن الأعمال الدرامية التشويقية  التي تتناول عالم ال " سوبر هيروز" أو الأبطال الخارقين ولكن يتم تنفيذه بأسلوب وتقنيات جديدة ومختلفة لاقناع وجذب الجمهور ممن سبق لهم أن شاهدوا مثل هذه الأعمال في السينما العالمية حيث تم الاستعانة على سبيل المثال بأحدث إصدارات أجهزة الجرافيك و شركات مونتاج عالمية وذلك كي يجد المشاهد الفارق الذي يجذبه ويشوقه لمتابعة حلقات واجزاء العمل بالإضافة إلى جودة التصوير والتي تضاهي سلسلة "مارفل" العالمية.

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" عالم دبليو"  أول  عمل درامي عربي يتناول عالم " السوبر هيرو" او الأبطال الخارقين  ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته احد المنصات الرقمية " العالمية" ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل وهو وبطولة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي و السعودي قصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم  وهو من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن واشراف  عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد ويتولى كل مجموعة مشاهد مدير تصوير مختلف منهم محمود بشير.

محمد لطفي الشرق الاوسط حمادة هلال محمود سعد الأعمال الدرامية مهرجان العراق الدولي للتسوق

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