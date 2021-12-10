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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يحذر لاعبيه من 5 أمور قبل مواجهة الأردن الحاسمة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حذر لاعبي الفراعنة من 5 أمور فنية قبل مواجهة الاردن.


وأضاف شبانة أن كيروش طالب لاعبيه عدم الاحتفاظ بالكرة واللعب من اللمسة الواحدة في مواجهة الأردن تجنبا للالتحامات قد ينتج عنها إصابات جديدة في دور الثمانية.


وتابع أن المدرب البرتغالي حذر اللاعبين من الارتداد الدفاعي للاعبي خط الوسط ما يمنح المنافس التحكم في ايقاع اللعب، كما طالب الخط الأمامى باستغلال انصاف الفرص للتسجيل في مرمى الاردن.


وأتم أن كيروش  شدد على عدم التراخي واللعب بثقة زائدة في لقاء الأردن، بعد تجنب مواجهة المغرب ما يصل إلى الاستهانة بالخصم، كما حذر اللاعبين من التمركز الدفاعي في حال حصول الاردن على كرات ثابتة على مشارف منطقة جزاء الفراعنة، وهو ما يتميز به منتخب النشامى.

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