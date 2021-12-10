رامي مالك ينضم لأبطال فيلم كريستوفر نولان الجديد "Oppenheimer"

انضم الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، إلى فريق فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد " Oppenheimer"، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

كان رامي مالك هو أحدث المنضمين للفيلم المعلن عنه منذ فترة، إلى جانب فلورنس بوغ والممثل بيني سافدي، مع فريق العمل الذي يضم روبرت داوني جونيور ومات ديمون وإيميلي بلانت، وكيليان مورفي.

قدم رامي مالك مؤخرا، دور الشرير في فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، الذي نال عنه نقدا إيجابيا كبيرا، وشارك مع أبطاله وعلى رأسهم دانيال كريج في حملته الدعائية حول العالم.

فيلم كريستوفر فولان

فيلم كريستوفر نولان الجديد الذي تنتجه يونيفرسال، تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية، وتشارك فيه إيميلي بلانت بدور البطولة إلى جانب الممثل الشهير كيليان مورفي.

ستلعب إيميلي بلانت في فيلم Oppenheimer دور زوجة روبرت أوبنهايمر الفيزيائي الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية ضمن مشروع مانهاتن الذي أطلقته الدول العظمي لإنتاج الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية.

يعد هذا هو التعاون الثاني بين إيميلي بلانت وكيليان مورفي بطل سلسلة Peaky Blinders، بعد نجاح فيلمهما الجديد A Quiet Place Part II.

كما اشترك كيليان مورفي من قبل مع المخرج كريستوفر نولان في عدة أفلام منها Batman Begins و Inception وDunkirk، فيما سيكون الفيلم الجديد هو التعاون الأول بين إيميلي بلانت والمخرج الشهير.

تبلغ ميزانية فيلم Oppenheimer حوالي 100 مليون دولار، ويشترك كريستوفر نولان لأول مرة مع ستوديوهات يونيفرسال بعد تعاونه الطويل مع شركة وارنر بروس.

كان فيلم كريستوفر نولان الأخير Tenet قد حقق نجاحا مقبولا بعد تأجيله لأول مرة بسبب جائحة كورونا، لكنه تخطى الأمر وأصبح أول عمل كبير يطرح في السينمات منذ اندلاع الأزمة العالمية، وعرض في سبتمبر 2020 محققا حوالي 363 مليون دولار حول العالم.

من المقرر طرح فيلم Oppenheimer في السينمات يوم 21 يوليو 2023، ويكتب السيناريو الخاص به كريستوفر نولان أيضا، فيما سيبدأ إنتاجه فعليا خلال العام المقبل.

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد، تدور أحداثه حول النسخة النسائية من شيرلوك هولمز التي تصبح أول محققة في وكالة متخصصة وتكسر هيمنة الرجال على هذه الوظيفة وغيرت طريقة عمل المباحث إلى الأبد.